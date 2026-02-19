С "Газпром газораспределение Север" взыскали миллионы за взрыв бытового газа

Заводоуковский районный суд Тюменской области вынес решение по иску двух человек к "Газпром газораспределение Север". Они требовали возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда, причиненных взрывом бытового газа и последующим пожаром, сообщили Накануне.RU в пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Инцидент произошел 16 апреля 2018 года. Из-за утечки газа из поврежденного газопровода произошло воспламенение и взрыв газовоздушной смеси.

В результате взрыва один из истцов получил тяжелые травмы, включая ожоги 45% тела, переломы ребер, сотрясение мозга. Также были уничтожены жилой дом, находившееся в нем имущество и повреждены транспортные средства. Второй истец также понесла значительные физические и нравственные страдания, утратила жилье и понесла расходы на лечение и реабилитацию.

Суд удовлетворил требования истцов в полном объеме. С "Газпром газораспределение Север" в пользу первого истца взыскано 7,2 млн руб. за утраченное недвижимое имущество, 988,5 тыс. рублей за утраченное движимое имущество, 501 тыс. рублей за повреждение автомобиля NISSAN QASHQAI, 681,8 тыс. рублей за аренду жилья, 28,6 тыс. рублей на лечение и медикаменты, а также 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

В пользу второго истца взыскано 4,3 млн рублей за утраченное недвижимое имущество, 469 тыс. рублей за утраченное движимое имущество, 291,5 тыс. рублей за повреждение автомобиля Mitsubisi Lancer, 45,9 тыс. рублей за повреждение прицепа, 25,5 тыс. рублей на лечение и медикаменты, 4,6 тыс. рублей транспортных расходов и 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.



Решение суда пока не вступило в законную силу.