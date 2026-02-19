19 Февраля 2026
Общество В России
Фото: Накануне.RU

Минздрав Владимирской области судится с онкобольной из-за лекарства

Минздрав Владимирской области подал апелляцию на решение суда, который обязал ведомство предоставить местной жительнице дорогое лекарство от рака. Об этом пишет "Газета.Ru".

В конце января суд удовлетворил иск пациентки и признал ее право на регулярное бесплатное получение противоопухолевого лекарства "Трастузумаб дерукстекан".

Данный препарат не входит в перечень жизненно важных лекарств и покупается в индивидуальном порядке по жизненным показаниям. Врач указывал, что местный Минздрав ранее приобретал это лекарство, но оно не помогло спасти пациентку. В результате этого ведомство отказывается тратить дополнительные средства из бюджета.

Ранее сообщалось, что в России наблюдается острый дефицит одного из главных препаратов для химиотерапии — "Карбоплатина". Его применяют для лечения рака легких, яичников, мочевого пузыря и молочной железы, а также в ветеринарии для животных со злокачественными опухолями. Препарат удалось найти только в Екатеринбурге и Владивостоке за 18-30 тыс. руб., что в 5-10 раз выше средней рыночной стоимости препарата, которая составляет 2-4 тыс. руб. Дефицитом воспользовались перекупщики: лекарство практически сразу исчезало, а после перепродавалось по завышенной цене.

Теги: Минздрав Владимирской области, лекарство, онкобольная


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

