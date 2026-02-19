Бастрыкину доложат, почему в школах и садах Каменска-Уральского кормят некачественными продуктами

Главе СК России доложат о ситуации в школах и детских садах Каменска-Уральского, где для детей готовят якобы из некачественных продуктов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее родители несовершеннолетних обратились к Александру Бастрыкину, рассказав, что после смены организации, обеспечивающих детей питанием, их рацион стал более скудным. Якобы компания использует некачественные продукты, а у некоторых детей возникла аллергическая реакция. До этого родители уже обращались в местные инстанции, однако результата этого не принесло.

В СУ СК России по Свердловской области по данному факту возбуждено уголовное дело. Бастрыкин уже поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о предварительных и окончательных результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.