В школы предложили вернуть НВП, а в ссузы — наставников

В Екатеринбурге состоялся круглый стол "Фронт и тыл. Технологии Победы и работа для героев". Он стал частью партийного форума "Единой России" "Есть результат". Темой разговора стала адаптация участников специальной военной операции (СВО), помощь бойцам на фронте и организация патриотической работы в тылу.

Одним из докладчиков стал полковник, герой России Рустам Сайфуллин. Он рассказал о том, какие формы военно-патриотического воспитания можно использовать в текущих условиях. По его мнению, следует возвращать в школу начальную военную подготовку.

"Придя в армию, вчерашний школьник или студент должен быть подготовлен", - сказал Сайфуллин.

По его словам, в 1990-ые из патриотов пытались сделать потребителей, но сейчас тенденция должна поменяться. Отдельно он отметил, что особое внимание надо уделять семьям, где дети потеряли отцов на спецоперации, и брать такие семьи на контроль.

Его поддержал военкор Евгений Поддубный.

"Нельзя, чтобы наших детей воспитывал противник. Предлагаю вернуть в средне-специальные учебные заведения институт наставников, эту работу смогут взять на себя ветераны СВО", - сказал Поддубный.

Рустам Сайфуллин полагает, что пришедшие "на гражданку" бойцы должны получать помощь. Во-первых, для них надо переоборудовать за счёт государства автомобили, чтобы парни могли управлять ими руками. Во-вторых, есть те, кто нуждается в лечебной физкультуре, и этим могли бы заниматься, особенно в сёлах, местные учителя физкультуры.

Еще одним предложением экспертов стала разработка стандарта "Адаптивный цех". В него предлагается включить способы адаптации ветеранов СВО. Предприятия, принимающие такой стандарт, могли бы получать льготы.