CNN: На переговорах по Украине достигнут прогресс в обсуждении режима прекращения огня

Участвующие в переговорах по Украине военные добились существенного прогресса в определении того, как будет работать режим прекращения огня, сообщает канал CNN со ссылкой на источник.

По его словам, стороны уточняют ключевые условия и разъяснения, которые станут основой для будущих соглашений. Отмечается при этом, что переговоры по политическим вопросам оставались напряженными.

Накануне помощник президента РФ Владимир Мединский провел в Женеве двухчасовые переговоры в закрытом режиме перед выездом в аэропорт. Они прошли в гостинице InterContinental, где до этого состоялась трехсторонняя встреча России, Украины и США. Позже в Киеве сообщили, что Мединский встречался с секретарем украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым.