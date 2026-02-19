Вечер памяти хирурга Юрия Мансурова, погибшего в ходе борьбы с коронавирусом, пройдет в Екатеринбурге

В столице Урала пройдет памятный концерт, посвященный выдающемуся врачу Юрию Мансурову, который для всей страны стал символом борьбы с коронавирусной инфекцией. Друзья и коллеги хирурга 28 февраля соберутся в «Синара Холл», чтобы спеть свои лучшие песни. В этот день врачу могло бы исполнится 60 лет.

Жители Екатеринбурга знают Юрия Мансурова как человека, который посвятил медицине более 30 лет, провел тысячи операций, обучил и подготовил сотни хирургов для разных больниц Урала, а близкие — еще и как творческого человека. В 2006 году Юрий Мансуров создал клуб «БАРД-Синдром», объединивший людей, которые «больны» песней.

В концертной программе запланированы выступления известных артистов, творческих коллективов и представителей медицинской сферы Свердловской области и Екатеринбурга, объединенных дружбой и общими воспоминаниями о выдающемся докторе. Среди них коллектив «Красная Бурда», Александр Иванов, Сергей Сомов, группа «Коллектив» и другие.

Инициатором концерта выступила вдова Юлия Мансурова.

«Это человек, который сочетал в себе качества, которых не найдется у многих людей. Это был эталон доброты, острого ума, с умением учиться и обучать, чувства юмора и большой любви. В Юре все было гармонично и замечательно. Он был легендарным хирургом, успешно занимался наукой, преподавал, замечательно готовил, он водил людей в походы. Он организовал и собрал «БАРД-Синдром». Мы ждем всех на концерте в день его рождения, когда бы Юре исполнилось 60 лет, а его детищу в этом году исполнилось 20, которое выросло до масштабного мероприятия, где принимают участие люди, влюбленные в песню. Мы ждем людей семьями, а с маленькими гостями будут заниматься вожатые педагогических отрядов», — комментирует Юлия Мансурова.

Вход свободный по регистрации