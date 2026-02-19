Финансовой поддержки не будет: "Самолету" отказали в государственном кредите

Правительство отказалось давать "Самолету" льготный кредит, потому что считает, что у девелопера пока не такие большие проблемы, чтобы его срочно поддерживать из бюджета. Вместо этого чиновники обсуждают другие способы поддержки - например, могут вернуть "Самолету" жилой комплекс "Квартал Марьино" в Новой Москве, который раньше изъяли у компании. Конкретное решение могут принять 20 февраля на совещании в Минфине, пишет "Коммерсантъ".

Ранее девелоперская группа "Самолет" просила у правительства выдать им льготный кредит на 50 млрд рублей и была готова отдать в залог блокирующий пакет акций с правом обратного выкупа. Компания объясняла свою просьбу тем, что хочет улучшить свои финансы из-за жесткой политики Центробанка.

Сейчас у "Самолета" хватает денег, чтобы нормально работать, и угрозы дефолта нет, говорит финансовый директор. За первую половину 2025 года компания заработала 171 млрд рублей, но чистая прибыль снизилась до 1,8 млрд, а продажи упали на 4%.

Другие крупные застройщики - ПИК, ЛСР, Эталон - не просили господдержку и считают, что справляются сами. Эксперты считают, что проблемы "Самолета" связаны скорее с управлением внутри компании, а не с кризисом на строительном рынке в целом.

На данный момент "Самолет" занимает одну из лидирующих позиций по объему строящегося жилья.