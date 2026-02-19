На Павла Губарева подали в суд за дискредитацию ВС РФ

"Народный губернатор Донбасса" Павел Губарев, ставший символом Русской весны в регионе в 2014 году, станет фигурантом судебного разбирательства по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ.

Дело зарегистрировано в Таганском районном суде Москвы 18 февраля 2026 года, скрин карточки дела сам Губарев привел в своем телеграм-канале. Он привлекается по статье 20.3.3 ч.1 КоАП РФ. Она имеет длинное название и касается публичных действий, направленных на дискредитацию использования ВС РФ. Для граждан предусмотрен штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Губарев уверен, что это ответ на его критику в адрес генерала Апти Алаудинова. Недавно он опубликовал обширную критическую рецензию на книгу "Ахмат – сила! Священная война Апти Алаудинова".

Недавно книга Алаудинова "Войско Иисуса (Исы, мир Ему) в битве против войска даджаля-антихриста" вызвала критику со стороны духовенства РПЦ. А в конце 2025 года Алаудинов в резкой форме ответил депутату Госдумы Анатолию Вассерману, призвавшему "прекратить балаган" в СМИ. Он заявил, что у депутата еще "спрашивалка не выросла". Вассерман предположил, что вокруг Алаудинова якобы "вьются хороводом" люди, которые считают его "инструментом для решения личных проблем с правосудием".