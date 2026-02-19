Пострадавшего в Прикамье школьника оперируют березниковские хирурги

Школьник, получивший ранения в СОШ №1 Александровска, доставлен бригадой скорой медицинской помощи в березниковскую больницу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава.

Пострадавший находится в стабильном гемодинамическом состоянии. Мультидисциплинарная команда хирургов приступила к лечению, проводится операция.

Планируется эвакуация пострадавшего школьника в Пермь. Борт санавиации вылетел в Березники.

Напомним, в результате ссоры семиклассник напал на одноклассника с ножом на лестничном марше третьего этажа нанес однокласснику удары ножом в область тела и шеи. Пострадавший госпитализирован. С нападавшим в настоящее время проводятся следственные действия, он доставлен в следственный отдел. Возбуждено уголовное дело по статьям покушение на убийство несовершеннолетнего, халатность, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального СК России. Назначаются необходимые судебные экспертизы.

Занятия в школах Александровска приостановлены до 24 февраля.