Новая встреча по Украине также пройдет в Швейцарии, - Зеленский

Следующая встреча по урегулированию украинского конфликта вновь состоится в Швейцарии, заявил Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

"Это вся информация, которой я располагаю на сегодня" – цитирует Зеленского ТАСС.

Переговоры России, США и Украины прошли в Женеве 17-18 февраля. Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что двухдневные переговоры в Женеве были тяжелыми, но деловыми. Новый раунд состоится в ближайшее время, добавил он.