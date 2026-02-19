Украина обвинила Венгрию и Словакию в "наркомании" из-за российской нефти

Между Украиной и Венгрией и Словакией новый виток напряженности. Накануне Венгрия и Словакия остановили поставки дизельного топлива на Украину, требуя возобновить поставки нефти по нефтепроводу "Дружба", который был становлен в конце января. В Киеве возмущены этим и требуют отказаться от российских энергоресурсов.

Интересно, что в западных СМИ пишут, что даже ЕС оказывает давление на Украину с требованием ускорить ремонт нефтепровода "Дружба". Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Киев в затягивании процесса и назвал ситуацию "политическим шантажом".

Но в Киеве отвергли все требования, обвинив Венгрию и Словакию в "наркомании". Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий. Он сказал, что эти страны пытаются "оставаться на этой игле как можно дольше, что напоминает наркоманию".

Тихий сказал, что в Киеве хотят, чтобы Венгрия и Словакия следовали европейской политике отказа от российского топлива. Даже на Украине некоторые эксперты не понимают смысла в действиях правящего режима, который думает о посторонних вещах вместо решения насущных задач.