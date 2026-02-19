После нападения школьника на одноклассника в Александровске приостановили занятия во всех школах

В связи с инцидентом в СОШ №1 в Александровске, администрация города совместно с правоохранительными органами приняла решение о приостановке занятий во всех школах Александровска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого министерства образования.

Занятия приостановлены до 24 февраля.

На место происшествия выехали профильные специалисты министерства образования и науки Прикамья: начальник отдела профилактики детского и семейного неблагополучия Ксения Кочергина, начальник отдела обеспечения безопасности образовательных учреждений Диляра Матвеева, а также руководитель Соликамского филиала Краевого психологического центра и два специалиста-психолога.

Организована работа Межведомственной комиссии, которая проводит комплексный анализ причин инцидента. Во всех образовательных организациях региона усилены меры безопасности.

Напомним, состояние раненного подростка оценивается как тяжелое. Пострадавшего эвакуируют в Березники. Из Перми направлены санавиация, анестезиологи и торакальный хирург. Специалисты оказывают психологическую помощь одноклассникам. На месте работают правоохранительные органы.