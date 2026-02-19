Тимур Иванов через суд добивается отправки на СВО

Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, находящийся в СИЗО, подал иск к Минобороны из-за игнорирования просьбы заключить с ним контракт и отправить в зону СВО. Ответчиками в иске также указаны военный комиссариат Москвы и Единый пункт отбора на военную службу по контракту по Москве, пишет ТАСС.

В июле 2025 года Иванов подавал заявление об отправке на СВО на должность, соответствующую его воинскому званию майора, но в октябре получил отказ, в котором говорилось, что в "группировке "Запад" отсутствуют должности по его воинской специальности". В ноябре Иванов повторно подал заявление, выразив готовность служить на любой должности и в любом звании. Но никакого ответа он не получил. В своем иске экс-замминистра обороны просит признать незаконным бездействие военных.

Тимур Иванов является фигурантом четырех уголовных дел, по одному из которых он уже осужден на 13 лет лишения свободы. Ему вменяются различные коррупционные преступления: хищения, взятки, превышение полномочий и др. В декабре с Тимура Иванова и его семьи суд взыскал более 1,2 миллиарда рублей.