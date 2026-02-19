Сенатор призвал Telegram "убрать плесень"

Сенатор Совета Федерации Александр Высокинский считает, что администрации Telegram следует почистить "плесень" в месенджере — а именно, экстремистский контент.

"Telegram дает экстремистский контент, не реагирует на просьбы государства. Ребят, мы готовы сотрудничать, но вот эту всю плесень уберите! Если они этого не делают, мы как должны на это реагировать? Мы же у себя дома должны быть хозяевами. Ты пришёл к нам в гости — живи по нашим правилам. Если не хочешь по нашим правилам, то мы гостям не рады", — сказал Высокинский, отвечая на вопрос Накануне.RU в кулуарах проходящего в Екатеринбурге партийного форума "Единой России" "Есть результат".

При этом сенатор полагает, что на фоне замедления мессенджера Telegram надо улучшать и MAX, и сам Александр Высокинский помогает в этом отечественному мессенджеру.

"Как я делаю? Я в MAX пришёл, там есть возможность писать предложения [по улучшению]. Я их пишу. Наверное, коллеги отреагируют, и MAX станет лучше", — сказал он.

Политик уточнил, что, если не начать развивать что-то собственное, его никогда и не будет.

"Хочешь — не хочешь, MAXом надо заниматься. И он же не единственный. Работают разные мессенджеры. И Telegram не единственный", — заключил сенатор и призвал всех тоже "писать предложения по улучшению MAX".