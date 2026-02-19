За сжигание чучела Россиян могут оштрафовать на сотни тысяч рублей

Россияне могут получить штраф за несоблюдение пожарной безопасности при сжигании чучела на Масленицу. Такие случаи попадают под статью 20.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ, сообщила пресс-служба МЧС России.

Если гражданин нарушит эти правила, ему придется заплатить от 5 до 15 тысяч рублей. На сотрудников организаций налагается штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей.

Предприниматели без юридического статуса могут получить наказание в виде штрафа от 40 до 60 тысяч рублей, а для компаний штраф составит от 300 до 400 тысяч рублей.

Когда из-за нарушения возникает пожар, в результате которого страдает чужое имущество или людям причиняется вред, наказание за такие поступки увеличивается.

Отметим, в России солдат-срочников теперь могут направлять служить в пожарные части. Об этом рассказал глава МЧС Александр Куренков, подчеркнув, что решение согласовано с Министерством обороны.