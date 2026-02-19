В России освоили инновационный метод замены сердечных клапанов

В Нижнем Новгороде внедряют современную технологию по замене сердечных клапанов тканями доноров, которые называют гомографтами. На базе клиники имени академика Королева врачи выполнили три таких операции, учась у главного детского кардиохирурга Ленинградской области Владимира Болсуновского, сообщили в Научно-исследовательском институте.

18 февраля специалисты уже провели операцию Росса - аортальный клапан 18-летней пациентки заменили ее собственным легочным, использовав донорскую ткань. Для девушки это было уже третье вмешательство, и медики надеются, что теперь лечение завершено.

По словам Владимира Болсуновского, гомографты делают из тканей, которые берут сразу после смерти человека, если согласны родственники, а затем отправляют в специализированную лабораторию. Клапаны из такого материала подходят пациентам любого возраста и быстро становятся "родными", организм их не отторгает, поэтому люди обходятся без пожизненных лекарств.

Особенно ценен этот способ для женщин, ведь он не мешает в будущем заводить детей.