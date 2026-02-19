Глава Екатеринбурга назначил троих своих заместителей: фамилии

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов назначил несколько своих заместителей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, в должность первого замглавы Екатеринбурга вступил Рустам Галямов. Он будет курировать департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений, департамент строительства, комитет административных органов, а также работу администраций всех районов уральской столицы.

Заместителем главы – руководителем аппарата администрации города переназначена Марина Фадеева. Она продолжит курировать департамент кадровой политики, департамент молодежной политики и международных связей, департамент организационного и документационного обеспечения, департамент информатизации, управление делами и отдел по делам архивов.

Кроме этого, в должности заместителя главы Екатеринбурга утвержден Александр Толкачев. Ранее он возглавлял министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. Теперь под его кураторством будут департамент благоустройства и департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Напомним, на прошлой неделе депутаты думы Екатеринбурга выбрали мэра города. Им вновь стал Алексей Орлов.