Эстония просит разместить у себя ядерное оружие

Эстония не против размещения у себя ядерного оружия стран НАТО. Об этом заявил глава МИД бывшей советской республики Маргус Цахкна.

Он сослался на то, что это не запрещено местными законами, и если НАТО сочтет это необходимым, то в Эстонии будут этому рады. Также чиновник считает, что Европа не должна отвергать идею о ядерном сдерживании в НАТО на наднациональном уровне.

Эстония не имеет собственного ядерного оружия. Но в июне 2025 года министр обороны Ханно Певкур заявил, что республика готова принимать на своей территории военные самолеты стран НАТО, способные нести ядерные боеголовки.

В Москве подчеркивают, что любые ядерные поползновения сопредельных стран повлекут ответ России. А эти страны только становятся потенциальной мишенью для России.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отмечает, что НАТО не обладает никаким правом на размещение ядерного оружия. Ядерные державы альянса США, Франция и Британия связаны определенным набором обязательств, нарушение которых повлечет неминуемый ответ России. Чего добиваются в Таллине, непонятно.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник уверен, что Эстонию и спрашивать никто не будет, если НАТО решить разместить там ядерное оружие. Только в Эстонии не понимают, что являются расходным материалом.

На днях желание иметь ядерное оружие выразил президент Польши Кароль Навроцкий. А на Западе говорят об этом все чаще. В 2025 году президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности обсуждать размещение французских самолетов с ядерными боеголовками в других странах ЕС для создания общеевропейского "ядерного зонтика".