Правительство планирует ввести налог на теневые заработки мигрантов

Правительство РФ с 2027 года планирует ужесточить экономические условия пребывания трудовых мигрантов из безвизовых стран, пишет "Коммерсантъ".

В четверг, 19 февраля, кабмин рассмотрит пакет подготовленных Минфином законопроектов. Согласно изменениям, стоимость трудового патента (фиксированного авансового платежа по НДФЛ) вырастет для работников с семьями: за каждого несовершеннолетнего ребенка или иждивенца в РФ придется доплачивать 50% от суммы собственного платежа.

Поправки также расширяют круг плательщиков за счет мигрантов, работающих у физических лиц для "личных, домашних и иных подобных нужд". Налоговая при этом усилит контроль за доходами обладателей патентов — им надо будет показывать "белый" заработок не ниже прожиточного минимума региона проживания.

Если уровень дохода трудового мигранта не будет соответствовать прожиточному минимуму в регионе (на себя и на членов семьи), он не сможет продлить свой патент.

Цели изменений — миграционные (более полный учет приехавших трудиться в РФ) и фискальные (вывести их из тени).

Ранее депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о том, чтобы закрепить за россиянами приоритет при устройстве на работу перед мигрантами. Они отмечают, что в отдельных отраслях это есть, но общей нормы, предполагающей приоритетное трудоустройство россиян, в Трудовом кодексе нет. А существенная часть работодателей не ориентирована на подбор работников среди граждан России и хотят мигрантов, что вредит стране. Многих мигрантов используют с использованием теневых схем, не платя налогов.