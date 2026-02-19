На Среднем Урале не будут обсуждать объединение "скорой помощи" и "медицины катастроф"

Минздрав Свердловской области не рассматривает объединения Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) и "скорой помощи". По словам главы регионального министерства Татьяны Савиновой, объединение не приведет к снижению смертности, что является первостепенной задачей ведомства и показателем эффективности ее команды.

"Решения этого нет в повестке, оно не обсуждается. Мои управленческие решения направлены на улучшение оказания медпомощи. Во всех этих обсуждениях (про объединение - прим.ред.) речь идет о финансовой эффективности. В здравоохранении она вторична. Даже если есть очевидная финансовая эффективность, но нет понимания, что даст с точки зрения улучшения оказания медпомощи, то решение для меня несостоятельно. Поэтому этого решения нет и не будет", - заявила Савинова.

По ее словам, что ТЦМК, что "скорая" являются структурами экстренного реагирования, которые работают в синергии. Более эффективно ТЦМК покажет себя в работе с шестью мощными окружными станциями, чем с 60 медицинскими организациями, как сегодня. Именно поэтому в текущем году гораздо важнее создать окружную модель "скорой".