Член ОП РФ счел полезным закон об изменении границ ООПТ

В Общественной палате России сочли полезным законопроект об изменении границ особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Своим мнением о новации поделился с Накануне.RU первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Александр Асафов.

"Модернизацию законодательства в текущих условиях считаю своевременной, не вижу угроз для общественных интересов", - сказал Асафов на полях партийного форума "ЕР" "Есть результат".

Он высказался также о позиции Росприроднадзора по поводу новаций - ранее в организации сочли, что поправки приведут к утрате статусом ООПТ своего функционала.

"Эти копья ломались ещё на уровне Мосгордумы. Какие были опасения? Что начнут строить, класть дороги и люди останутся без природы. Практика показала, что такого не происходит. Удаётся участь интересы всех, в том числе и интересы развития территории. Устаревшая рамка не давала территориям развиваться", - сказал Асафов.

Ранее стало известно, что в Госдуме началась подготовка к рассмотрению законопроекта Минприроды, предполагающего изменение границ ООПТ. Сейчас закон запрещает любые изменения границ заповедников, нацпарков и других ООПТ. Есть также судебный прецедент, когда Верховный суд запретил разработку месторождения в нацпарке, сославшись на существующий запрет.