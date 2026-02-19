В Свердловской области разгоняют очередную волну фейков о гражданах Индии

Новую волну фейков о гражданах Индии разгоняют в Свердловской области. Об этом сообщает близкий к региональному управлению ФСБ Telegram-канал "Антитеррор Урал".

По данным канала, на этот раз в Сети выявлены сообщения о "выделении жилья трудовым мигрантам из Индии" и "задержании иностранных наркоторговцев".

"Для придания видимости достоверности провокаторы от лица СМИ генерируют фейковые публикации, якобы размещенные на сайте источника. В действительности недостоверная информация не размещалась в СМИ", - подчеркивает "Антитеррор Урал".

Напомним, с начала 2026 года в Свердловской области было зафиксировано сразу несколько ложных сообщений об индийских мигрантах. В недавнем вбросе шла речь о "введении социальных выплат" – для этого использовали дипфейк с участием губернатора Дениса Паслера.