19 Февраля 2026
Калужская область
Фото: zskaluga.ru

Выполнение Народной программы в Хвастовичском округе стало темой встречи Геннадия Новосельцева с муниципальными депутатами

На встрече председателя Законодательного Собрания Калужской области, руководителя фракции «Единая Россия» Геннадия Новосельцева с депутатами Думы Хвастовичского муниципального округа состоялось обсуждение выполнения Народной программы партии "Единая Россия" в муниципалитете.

Всего в 2025 году было реализовано 32 проекта, в числе которых решение актуальные для жителей вопросов строительства и ремонта детских садов, ФАПов, домов культуры, реконструкции дорог, водопроводных сетей. Также пожелания жителей касались модернизации общественных пространств, детских площадок, памятников и захоронений, пешеходных зон.

Так, в минувшем году был установлен памятник Ветеранам боевых действий, участникам локальных войн и вооруженных конфликтов в поселке Еленский, отремонтирован памятник Солдату в Хвастовичах, благоустроены пешеходные зоны в Хвастовичах, Еленском, восстановлены сети уличного освещения в деревне Авдеевка, сформирована детская площадка в селе Красное.

(2026)|Фото: zskaluga.ru

Завершен капремонт детсада «Буратино» и дома культуры в Хвастовичах, появилось новое оборудование в сельских домах культуры, проведено пополнение книжного фонда Хвастовичской районной библиотеки.

В 2026 году планируется запуск в эксплуатацию отремонтированных в рамках первого этапа канализационных сетей и очистных сооружений в Хвастовичах, провести капремонт Хвастовичской средней школы, строительство детского сада и 15 жилых домов для работников животноводческого комплекса в Пеневичах, установка модульного ФАПа в деревне Авдеевка.

Кроме того, завершается разработка документация на проектирование второго этапа канализационных сетей протяженностью 30 км в Хвастовичах. К жилому комплексу и детскому саду в Пеневичах планируется подвести водопровод. Будут продолжены работы по благоустройству пешеходных зон, общественных территорий и ремонту автодорог.

В ходе обсуждения прозвучала просьба о возобновлении работ по установке оптоволоконной линии для обеспечения жителей качественной интернет-связью и по проблемам организации работы почтового отделения связи в Хвастовичах. Тему работы почтовых отделений неоднократно поднимали жители на встречах с депутатами.

(2026)|Фото: zskaluga.ru

Геннадий Новосельцев сообщил, что депутатский корпус Законодательного Собрания направлял обращение по теме федеральным структурам, но работа по данному вопросу будет продолжена во взаимодействии с руководством Управления федеральной почтовой связи по Калужской области.

 

Теги: геннадий новосельцев, народная программа, единая россия


