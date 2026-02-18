Обвиняемым в гибели ребенка из-за схода снега в Лянторе избрали меру пресечения

Сургутским районным судом рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу по делу о халатности в отношении директора, депутата думы Лянтора Владислава Титовского и главного инженера Александра Загребина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Судов Югры.

Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

По результатам рассмотрения ходатайства обвиняемым была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Отказывая в избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, суд исходил из того, что органом следствия не учтены ограничения, предусмотренные ч.1 ст.108 УПК РФ, согласно которым данная мера пресечения обвиняемым избрана быть не могла.

Избрав меру пресечения в виде домашнего ареста, суд установил обвиняемым запреты, предусмотренные ст.107 УПК РФ. На момент публикации постановление Сургутского районного суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.