Венгрия прекратила поставки дизельного топлива на Украину

Венгрия прекратила поставки дизельного топлива на Украину. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

По его словам, поставки не возобновятся до тех пор, пока украинцы не начнут поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Венгрии.

Транзит российской нефти в Восточную Европу по украинской части нефтепровода "Дружба" был приостановлен в конце января. В середине февраля Венгрия и Словакия попросили Хорватию разрешить транзит российской нефти, поставленной по морю.