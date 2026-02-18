18 Февраля 2026
в россии
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Сысертская дума рассмотрит требования прокуратуры наказать экс-мэра Старкова

Гордума Сысертского района рассмотрит на ближайшем заседании требование прокуратуры наказать бывшего главу города Вадима Старкова, проголосовавшего ранее за повышение собственной пенсии. Повестка заседания опубликована на сайте гордумы.

Ранее сысертская районная прокуратура выявила нарушения в действиях местного экс-мэра, депутата Сысертского муниципального округа Вадима Старкова, проголосовавшего на одном из заседаний за увеличение надбавок бывшим главам округа. Тогда ведомство обратилось по этому вопросу в региональный департамент противодействия коррупции.

Решение об увеличении надбавки было принято 21 марта 2024 года путем голосования. Бывший глава СГО (ныне СМО) Старков, по заверениям активистов, больше всех проявлял активность в данном вопросе и добился своего. Прокуратура же еще в апреле 2024 года посчитала, что решение было принято с грубым нарушением установленной процедуры, а потому настояла на его пересмотре на следующем заседании.

Представление сысертской межрайонной прокуратуры от 10.02.2026 № 02-18-2026 "Об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции" будет рассмотрено 26 февраля текущего года. Если депутаты не встанут на сторону своего коллеги, Старкову грозит лишение депутатских полномочий.

Теги: Сысерть, Старков, экс-мэр, прокуратура, пенсия, коррупция


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Ранее 12.03.2025 08:47 Мск Сысертского депутата Старкова поймали на нарушении федерального законодательства

