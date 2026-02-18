Японская кухня в России станет дороже на 25%

Суши и роллы в России станут дороже примерно на 25% к концу 2026 года. Прогноз сделал доцент института мировой экономики и бизнеса экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев, сообщает АГН Москва.

Эксперт объяснил, что в течение года японская кухня существенно прибавит в цене - на 20-25% - из-за роста стоимости рыбы, морепродуктов, овощей, в частности огурцов и авокадо, а также соусов. Также он отметил, что на ценообразование влияет увеличение затрат на аренду, оплату труда, ресурсы и транспорт.

Белхароев обратил внимание и на тенденцию среди бизнеса экономить на производстве: владельцы ресторанов начинают использовать менее дорогие продукты вместо премиальных или увеличивают объем риса в блюде, что негативно сказывается на вкусовых качествах суши и роллов и ведет к снижению стандартов приготовления.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2025 года рынок готовой еды в России увеличился почти на треть по выручке и на 17% по объему. Особенно быстро выросли продажи горячих напитков (на 108%), суши и роллов (на 81%), бутербродов и сэндвичей (на 51%), пиццы (на 46%) и каш (на 43%).