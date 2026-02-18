Блиновская, возможно, подхватила воспаление лёгких

Отбывающая наказание "королева марафонов" Елена Блиновская попала в лазарет ИК-1. У неё подозревают воспаление лёгких.

Всё дело может быть в проблемах с отоплением женской зоны в посёлке Головино Владимирской области. 10 февраля в регионе произошла коммунальная авария на теплотрассе. Когда ситуацию исправили, среди отбывающих наказание появились те, кто пожаловался на температуру, кашель и насморк, и Блиновская была среди них, пишет Mash.

Савеловский суд Москвы в марте 2025 г. приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом в миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Её признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 млн руб. В октябре 2025 г. Мосгорсуд снизил срок до 4,5 лет.