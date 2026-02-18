Спустя три года водитель из Екатеринбурга заплатит 400 тысяч рублей за наезд на пешехода

Суд обязал водителя иномарки выплатить одному из пострадавших пешеходов 400 тыс. рублей в качестве компенсации.

Ранее мы писали об этой истории. Инцидент произошел в январе 2023 года, когда 20-летняя водитель "Шевроле", двигаясь по улице Готвальда, попыталась избежать столкновения с "Киа Рио" и выехала на тротуар. Там она наехала на группу пешеходов, среди которых был 17-летний подросток. Девушка пояснила, что ехала из дома и торопилась забрать свою дочь от подруги. Решила, что успеет проехать перекресток, но выехала на запрещающий сигнал светофора. При виде встречной автомашины, попыталась уйти от столкновения.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, один из пострадавших испытал сильную физическую боль, нравственные страдания и после происшествия находился на стационарном лечении. Дело рассматривал Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, который удовлетворил исковые требования пострадавшего, взыскав с виновницы ДТП компенсацию морального вреда в размере 400 тыс. рублей.

Судебный акт не вступил в законную силу. Ранее сообщалось, что всех пострадавших госпитализировали в больницу с различными травмами. Кому именно будет выплачена компенсация - неизвестно.