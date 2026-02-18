На Украине объяснили введение санкций против Лукашенко

На Украине объяснили введение санкций против белорусского лидера Александра Лукашенко. Заявление сделал участник движения "Другая Украина", экс-народный депутат Украины Спиридон Килинкаров.

По его мнению, Зеленский ввёл санкции потому, что Лукашенко налаживает отношения с США, и Минск мог бы в будущем стать площадкой для подписания мирного соглашения по Украине. Именно поэтому Зеленский делает всё для того, чтобы через санкционную политику в отношении Лукашенко создать условия, при которых "подписание мирных инициатив не могло бы пройти на территории, которая, на взгляд Зеленского, неприемлема для украинской стороны", пишет РИА Новости.

Украина вводит санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. По его словам, причиной стало сотрудничество Белоруссии с Россией, в частности, размещение на её территории российского комплекса "Орешник". Также Зеленский утверждает, что в прошлом году белорусские предприятия поставили России важнейшие комплектующие, комплектующие и механическую базу для этого оружия.