Госдума одобрила меры против уклонения от армии

Госдума приняла в первом чтении законопроект о мерах против уклонения от воинской обязанности и искажения исторических фактов, пишет РИА Новости.

Авторы инициативы ставят задачу сформировать общественное мнение так, чтобы даже желание отказаться от защиты Родины считалось неприемлемым. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что принятие этого закона даст возможность эффективнее ограничить пропаганду, направленную на фальсификацию истории.

Пока не сообщается, какие конкретные меры предусматривает законопроект.

А Архиерей РПЦ Питирим (Творогов), управляющий Скопинской епархией, считает, что завершению конфликта с Украиной мешает рост интереса россиян к оккультизму и их отказ от запрета абортов.