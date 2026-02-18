В Оренбургской области серийного маньяка задержали спустя 20 лет

Мужчина, которого прозвали бугурусланским таксистом-маньяком, попал в руки полиции спустя двадцать лет после серии жестоких преступлений. В 2000-х он подбирал по трассе молодых девушек, насиловал их, убивал и закапывал в лесу, сообщили в СУ СК по Оренбургской области.

Следователи долго не могли выйти на подозреваемого, несмотря на то, что установили его автомобиль. Лишь после повторного анализа улик с одежды одной из жертв эксперты сопоставили ДНК - это помогло вычислить подозреваемого.

Мужчина задержан возле дома в глубинке Саратовской области, где он скрывался. Сначала он отрицал свою вину, но позже признался в шести убийствах и показал, где закопал тела девушек. Следствие считает, что погибших может быть больше. Дома у мужчины нашли веревку, с помощью которой он совершал преступления.

На допросе он рассказал, что испытывал удовольствие, наблюдая за страхом жертв. Попытка добиться смягчения наказания через досудебное соглашение не увенчалась успехом - дело доведут до суда, и подсудимого ждет наказание по всей строгости закона.

Подобная история произошла в Екатеринбурге. Раскрыто жестокое убийство женщины, совершенное более 20 лет назад: в ночь на 28 мая 2003 года трое жителей города убили и расчленили женщину, а ее останки разбросали в разных районах.