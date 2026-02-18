18 Февраля 2026
Экономика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

В Венгрии MOL вскоре получит первую партию нефти из России

В Венгрии компания MOL заключила первые контракты на поставки нефти из России.

Сырьё направится в эту страну морским путём в Хорватию, откуда потом уедет в Венгрию. Его доставят на нефтеперерабатывающие заводы в марте. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, пишет ТАСС.

Ранее Совет Евросоюза утвердил полный запрет на поставки российского газа в его различных формах. Запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ) заработает с 1 января 2027 г., трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 г.

Кроме того, в Европе с 2027 г. вводится внесудебный штраф от €2,5 млн для физлиц - руководителей или старших сотрудников европейских энергокомпаний. Такое наказание могут применять к тем, кто принимает решение о закупках газа РФ.

Теги: Венгрия, нефть, сырьё


