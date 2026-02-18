18 Февраля 2026
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

ВТБ готов предоставить небольшим банкам платформу АБС в облачном сервисе

ВТБ готов предоставить для небольших банков платформу автоматизированной банковской системы (АБС) в облачном сервисе, что сократит их затраты на импортозамещение. Об этом заявил Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ на Уральском форуме Банка России «Кибербезопасность в финансах».

Вывеска банка ВТБ(2025)|Фото: Накануне.RU

«Одна из возможностей, что мы можем сделать как индустрия для банков вне ТОП-20 для сокращения денежного порога на импортозамещение – это предоставить платформу АБС как сервис в облаке. Мы - ВТБ и наш технологический партнер Т1 - готовы создать такую платформу и предоставить банкам «второй волны» импортозамещения возможность ее эксплуатации в облаке», - сказал топ-менеджер ВТБ.

От такого подхода выиграют и небольшие кредитные организации, и Банк России. Для банков это снизит затраты на импортозамещение, а ЦБ получит быстрый переход на отечественные ИТ-системы всего рынка и новые возможности в сфере регулирования.

По словам Кулика, сейчас для данного подхода существует только одно ограничение – это отсутствие разрешения на использование АБС в облачных платформах.

«Я думаю, Банк России на это смотрит достаточно оптимистично. Во всяком случае, по разговорам я понимаю, что мы туда можем двинуться», - резюмировал Вадим Кулик.

Теги: втб, облачный сервис, банковская система , импортозамещение


Теги: втб, облачный сервис, банковская система , импортозамещение

