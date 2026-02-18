Мячи, лыжи и боксерские перчатки. "РН-Юганскнефтегаз" закупил инвентарь и амуницию для воспитанников спортшколы в Горноправдинске

Благодаря финансовой поддержке "РН-Юганскнефтегаза" закуплена форма, экипировка и инвентарь для спортивной школы Ханты-Мансийского района. Проект реализован в рамках соглашения о сотрудничестве между НК Роснефть и правительством ХМАО-Югры.

Горноправдинск - поселок с населением 4,5 тысячи человек. При этом более 300 детей занимаются в спортивной школе, еще порядка 450-ти занимаются в близлежащих поселках. Тренеры школы развивают 12 различных видов спорта, в том числе северное многоборье. Нефтяники выделили средства для закупки мячей, инвентаря для хоккея, бокса, лыжного спорта, волейбола, футбола, баскетбола, сумок, костюмов, кроссовок и многого другого для юных спортсменов

Воспитанница спортшколы, баскетболистка Ксения Кузнецова рассказала о победе команды на первенстве УрФО. "Было тяжело, особенно играть против команд Тюмени и Магнитогорска, но мы справились и выиграли", - говорит девочка. Подарки от Роснефти для них - дополнительная мотивация. Баскетболисты получили двухцветную форму, кроссовки, мячи и сумки, с которыми спортсмены будут выезжать на соревнования.

Среди секций есть группа адаптивного спорта, здесь тоже появилось специализированное оборудование, закупленное на средства "РН-Юганскнефтегаза". Тренер Зиля Гайнуллина рассказала, что раньше приходилось уговаривать и детей, и родителей приходить на занятия, хотя все совершенно бесплатно, в том числе и выезды на соревнования, тем более, их организуют с обязательным сопровождением.

"Сейчас очень хорошая поддержка от спонсоров. Дети с удовольствием приезжают и занимаются. У нас много чего есть, у нас новые мячи, новое мягкое оборудование. У нас есть велосипед - тренажер, адаптированный под инвалидов", - рассказала тренер. Ее подопечные регулярно становятся призерами окружных соревнований по легкой атлетике, пауэрлифтингу.

Лыжные секции спортшколы Ханты-Мансийского района действуют в Горноправдинске, Кедровом и Луговском. Занимаются порядка 80 человек. Взрослые в основном пользуются услугами проката лыж, а воспитанники часто участвуют в соревнованиях окружного уровня.

Тренер по лыжным гонкам Григорий Помелов рассказал, что новый инвентарь необходим для старших воспитанников, которые бегают на высоком уровне. Спортсмены получили лыжи, палки, ботинки, лыжную смазку, форму, которая идет по стандартам.

В спортшколе действует ледовая трансформируемая арена. В комплексном сооружении каток с естественным льдом, трибуны на 250 мест, административно-бытовой корпус. Тренировки ребят проходят ежедневно, включая выходные, а лед залит идеально.

И.о. директора спортивной школы Ханты- Мансийского района Алексей Войнов, комментируя подарок нефтяников, отметил, что новый инвентарь позволит выполнить федеральные стандарты по видам спорта. "У нас и сейчас есть достойные результаты на соревнованиях окружного уровня. В северном многоборье, например, наши спортсмены участвуют во всероссийских соревнованиях, и в сборные округа наши детки попадают. Поэтому, я думаю, у нас хорошие перспективы для достижения новых результатов и побед", - отметил он.