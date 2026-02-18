ВТБ на форуме в Екатеринбурге обозначил новые позиции в применении биометрии

Набор биометрических данных и способы их использования могут значительно расшириться к 2030 году. Кроме уже привычных биометрических платежей по лицу, компании будут массово использовать данные о походке и жестах пользователей, чтобы усилить их финансовую защиту или диагностировать болезни на ранней стадии. Об этом рассказал Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока ВТБ на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».

К поведенческой биометрии относятся такие свойства человека как походка, жесты, мимика, почерк, взаимодействие с персональным компьютером и мобильным устройством, область интересов в интернете и пр.



Банки. Кредитные организации в целях антифрода могут анализировать поведение клиентов при совершении онлайн-операции: скорость набора номера карты, угол наклона телефона, интенсивность нажатий на экран телефона. В случае, если мошенник получит данные карты, то его манера поведения в приложении банка или на сайте онлайн-магазина будет радикально отличаться от клиента, в результате чего транзакция будет заблокирована. Эти же данные могут помочь банкам понять, что их клиент совершает операции, находясь под влиянием мошенников.

Развитие могут получить еще два типа биометрии: венозный рисунок ладони и радужка глаза. Ладонь может использоваться для оплаты покупок и прохода в организации. Преимущества биометрии по радужке глаза в том, что с ее помощью можно распознавать человека на расстоянии от нескольких метров, то есть не надо подходить близко к сканеру. Это удобно для получения доступа к банковским ячейкам, посадки на авиарейсы и поезда, открытия запертых дверей в дома или офисы.

ВТБ в 2026 году начнет предоставлять нефинансовые биометрические сервисы для клиентов – юридических лиц. К этим сервисам относятся аутентификация сотрудников компании или аккредитованных участников публичных мероприятий, контроль и управление доступом на территории предприятия, аутентификации по биометрии в качестве второго фактора в информационных системах организации и т.д.