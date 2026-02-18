ВТБ планирует завершить импортозамещение ИТ-систем к концу 2027 года

ВТБ планирует выполнить импортозамещение ИТ-систем банка на 100% к концу 2027 года, а основные работы будут завершены в 2026 году. Об этом заявил Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ в рамках Уральского форума Банка России «Кибербезопасность в финансах».

Импортозамещение в ВТБ разделено на два больших блока. Первый блок - это требование по замене значимых объектов критической информационной инфраструктуры (ЗО КИИ), которое распространяется на системно значимые кредитные организации (СЗКО). Второй блок – это требование по индивидуальной Стратегии цифровой трансформации (ИСЦТ), которое распространяется на узкий круг банков с госучастием. ВТБ должен выполнить оба требования.

Первыми в полном объеме были импортозамещены ЗО КИИ. В эту категорию у ВТБ попадает 206 систем из 800. Например, к ЗО КИИ относятся все операции по проведению платежей в рублях. Под требование ИСЦТ попадают все остальные системы, они импортозамещены на 98%. При этом в них на 100% уже импортозамещены слои, в которых числятся мобильный банк, отделения и все виды операций, совершаемых в них. Также на 100% выполнена работа по замене систем, использующихся в оформлении заявок, например, на открытие кредитов или депозитов.

По расчетам ВТБ, экономия от использования импортозамещенных разработок до 2030 года должна составить около 180 млрд руб. Эта сумма складывается из оптимизации затрат на решения, построенные на открытых технологиях и внесенные в Единый реестр российского ПО. Также ВТБ отказывается использования дорогостоящего и высокопроизводительного серверного оборудования путем перехода на использование отечественной техники. Подавляющее большинство новых импортозамещенных решений, включая функциональность автоматизированной банковской системы (АБС), разработаны в рамках созданной банком совместно со своим ключевым технологическим партнером, холдингом Т1, омниканальной технологической ФинПлатформы, основанной на распределенной сервисной архитектуре. Также ВТБ сократил использование зарубежных информационных систем по управлению базами данных (СУБД) Oracle и Microsoft SQL Server в пользу отечественных СУБД, построенных на основе PostgreSQL