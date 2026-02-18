Петр Фрадков сравнил жалобы клиентов с "Анной Карениной": каждый случай уникален

Председатель ПАО "ПСБ" Петр Фрадков на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах" в Екатеринбурге заявил об уникальности каждого случая жалоб добропорядочных клиентов, сравнив их с несчастливыми семьями из романа Толстого. До этого глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала банки разработать четкий алгоритм действий для пострадавших, передает корреспондент Накануне.RU.

Выступая после председателя ЦБ, которая подняла тему роста жалоб на фоне внедрения защитных мер, Петр Фрадков обратил внимание на природу обращений. Он считает, что нужно создать четкий алгоритм.

"На самом деле, я тоже хотел бы прокомментировать именно в таком ключе, как в прошлое время, небольшой цитатой из одной всем известной книги, что все влюбленные пары счастливы одинаково, а несчастливы по-своему", — заявил глава ПСБ, перефразируя классическое произведение Льва Толстого "Анна Каренина", чтобы подчеркнуть: не бывает двух одинаковых ситуаций с жалобами.

Развивая тему, банкир объяснил структуру обращений и предложил практическое решение.

"Ну вот, когда идет речь о жалобах именно добропорядочных клиентов, такая жалоба часто состоит из двух частей. Первая часть: "почему это произошло?" Здесь все равно надо объяснять причины, и каждый случай может быть немножко уникальный, как говорится. Но большая часть жалобы: "а что делать?" И вот под это как раз и надо разработать четкий алгоритм, согласованный, по сути, между клиентом и банком", — пояснил Фрадков.

Он согласился, что есть необходимость проактивного подхода со стороны банков.