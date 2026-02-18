Куренков сообщил, сколько срочников будут служить пожарными

Глава МЧС Александр Куренков выступил на правительственном часе в Совете Федерации. Там он сообщил, сколько срочников будут направлять на службу в пожарные подразделения министерства.

"Достигнуты договоренности по выделению МЧС России ежегодно до 5 тыс. военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, для комплектования Федеральной противопожарной службы без увеличения штатной численности МЧС России", - приводит ТАСС слова Куренкова.

Ранее министр сообщил о новшестве, которое коснётся солдат-срочников. С Минобороны России идея согласована.

"Отдельным вопросом является привлечение военнослужащих по призыву для комплектования реагирующих подразделений Федеральной противопожарной службы", - сказал Куренков на днях на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.