18 Февраля 2026
Наука и техника Свердловская область Уральский ФО
Фото: МНПЦ &amp;quot;Навигатор инновационных решений&amp;quot;

На Урале стартовал симпозиум о цифровом будущем горно-металлургической отрасли

Сегодня, 18 февраля, на площадке Технического университета УГМК в Верхней Пышме стартовал открытый симпозиум "Цифровое горно-металлургическое предприятие: наука и технологии".

В течение двух дней ученые, инженеры, представители промышленных компаний и органов власти будут обсуждать практические механизмы внедрения научных разработок в производство – от цифровых двойников месторождений и промышленных объектов до интеллектуальных систем управления. Открывая симпозиум, первый заместитель губернатора Свердловской области – министр промышленности и науки региона Алексей Шмыков подчеркнул необходимость перехода от традиционных подходов к новым технологическим моделям развития отрасли.

Открытый симпозиум &quot;Цифровое горно-металлургическое предприятие: наука и технологии&quot;(2026)|Фото: МНПЦ &quot;Навигатор инновационных решений&quot;

"Свердловская область исторически и по праву остается промышленным центром страны, в то же время последние годы показали, что опираться только на традиционные подходы уже недостаточно. Мир стремительно меняется, и ответ на эти изменения – цифровая трансформация, новые научные исследования и реальное внедрение технологий на производстве. Объем финансирования программы развития промышленности Свердловской области, которую утвердил губернатор Денис Паслер, в 2026 году составит 596,3 млн рублей. Они будут направлены на модернизацию предприятий, повышение производительности труда и привлечение кадров на производства", - отметил Алексей Шмыков.

В рамках деловой программы участники сосредоточились на прикладных разработках, ориентированных на быстрый и измеримый эффект для предприятий, а также на инструментах интеграции науки и промышленной практики в условиях ограниченного доступа к инвестициям. Отдельный блок программы был посвящен теме "умного" рудника и интеллектуальным системам добычи. В центре внимания оказались системы автоматического диспетчерского управления карьерами, беспилотная и дистанционно управляемая техника, планирование горных работ на основе цифровых двойников, а также технологии геомеханического мониторинга и оптимизации буровзрывных процессов.

Открытый симпозиум &quot;Цифровое горно-металлургическое предприятие: наука и технологии&quot;(2026)|Фото: МНПЦ &quot;Навигатор инновационных решений&quot;

Академик РАН Леонид Смирнов отметил, что цифровая повестка симпозиума отражает системные изменения в развитии горно-металлургической отрасли.

"Мы наблюдаем переход к модели, в которой цифровые инструменты становятся основой проектирования и управления производством. Это требует тесной кооперации науки и промышленности, и подобные площадки позволяют выстраивать такое взаимодействие на системной основе", - заявил Смирнов.

В этом контексте особую роль приобретает университетская инфраструктура, объединяющая научные разработки, инженерную экспертизу и запросы реального производства.

Открытый симпозиум &quot;Цифровое горно-металлургическое предприятие: наука и технологии&quot;(2026)|Фото: МНПЦ &quot;Навигатор инновационных решений&quot;

"Проведение симпозиума на площадке университета стало логичным продолжением работы по развитию прикладной науки. Опыт внедрения решений, сформированный, в том числе, в нашем научно-исследовательском центре, вызвал живой профессиональный отклик, что подтверждает запрос отрасли на развитие и быстрое внедрение инноваций", - отметил директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин.

Эта логика развития привела к созданию новой коммуникационной площадки, призванной ускорить переход от научных разработок к промышленному внедрению. По словам директора многофункционального научно-производственного центра "Навигатор" Максима Пекина, симпозиум наглядно продемонстрировал высокий запрос отрасли на доступные и масштабируемые технологические решения, обеспечивающие быстрый и измеримый эффект для предприятий.

Открытый симпозиум &quot;Цифровое горно-металлургическое предприятие: наука и технологии&quot;(2026)|Фото: МНПЦ &quot;Навигатор инновационных решений&quot;

Решение о создании научно-технического общества "Навигатор" призвано консолидировать усилия научного сообщества, академических кругов и промышленности Свердловской области и других регионов России для практической реализации перспективных разработок. Его основная задача – формировать профессиональную научно-технологическую среду федерального уровня, ориентированную на развитие прикладных исследований и их внедрение в производственные процессы.

К участию в работе НТО "Навигатор" приглашаются научные деятели, академики и представители профильных исследовательских организаций, заинтересованные в совместной работе над актуальными технологическими задачами промышленных предприятий. Создание общества позволит выстраивать долгосрочную кооперацию между наукой и промышленностью.

По итогам симпозиума участники обозначили приоритетные направления совместной работы, включая запуск пилотных проектов, развитие научно-производственной кооперации и дальнейшее тиражирование цифровых решений на предприятиях горно-металлургического комплекса.

