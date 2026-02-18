Мошенники снова распространяют фейки о снятии бронирования с сотрудников завода

Мошенники снова пытаются убедить руководство оборонных заводов в снятии бронирования с их сотрудников для дальнейшего заключения контракта с Минобороны РФ. Об этом сообщает Telegram-канал "Антитеррор Урал", который связывают со свердловским управлением ФСБ.

Если еще вчера речь шла о сгенерированном фейковом письме якобы от губернатора Свердловской области Дениса Паслера в адрес руководителей предприятий, то на этот раз злоумышленники создали анонимный Telegram-канал, где и публикуются ложные данные.

"Для продвижения фейка противник прибегает к уловке: на видео нанесены водяные знаки одного из ведущих региональных СМИ. Для придания достоверности информации авторы канала ссылаются на этот же источник в тексте", - говорится в сообщении "Антитеррор Урал".

Уральцев просят не пересылать недостоверную информацию в мессенджерах и соцсетях, а также проверять любые сомнительные сведения на официальном сайте департамента информационной политики Свердловской области и в официальном канале губернатора.