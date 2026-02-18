В Перми взыскана компенсация с медсестры, продававшей данные умерших ритуальщикам

Судебные приставы Перми взыскали компенсацию морального вреда с бывшей сотрудницы станции скорой медицинской помощи, осужденной за передачу данных об умерших ритуальному агентству, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

В минувшем году суд вынес приговор медсестре, признав ее виновной по ч. 2 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения). Установлено, что женщина за вознаграждение передавала одному из похоронных агентств Перми сведения об умерших и их близких родственниках. Информация использовалась для того, чтобы сотрудники фирмы первыми приезжали на место трагедии и навязывали свои услуги.

Помимо уголовного штрафа, осужденную обязали возместить моральный вред четырем потерпевшим, заявившим гражданский иск, — по 100 тысяч рублей каждой. Исполнительные производства были возбуждены в отделении судебных приставов по Кировскому району.

В установленный срок должница выплаты не произвела, в связи с чем пристав вынес постановления о взыскании исполнительского сбора. Кроме того, гражданке ограничили выезд за пределы РФ, запретили регистрационные действия с земельным участком и арестовали банковские счета.

В результате принятых мер компенсации морального вреда были взысканы в полном объеме и перечислены потерпевшим. Четыре исполнительных производства окончены фактическим исполнением.