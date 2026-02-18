В Удмуртии число заболевших мышиной лихорадкой достигло 34

В Удмуртии только за январь зарегистрировали 34 случая мышиной лихорадки. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора Удмуртии. Уровень заболеваемости составил 2,37 на 100 тысяч человек.

Случаи заболевания обнаружили в 12 административных территориях республики: в десяти сельских районах (Балезинском, Вавожском, Завьяловском, Игринском, Кизнерском, Киясовском, Малопургинском, Сюмсинском, Шарканском, Якшур-Бодьинском), а также в городах Ижевск и Воткинск. Самые высокие показатели заболеваемости выявлены в Киясовском районе - 23,48 на 100 тысяч населения, в Кизнерском - 11,43 на 100 тысяч и в Сюмсинском - 10,03 на 100 тысяч.

Вирус проникает в организм человека обычно через контакт с выделениями грызунов, основным переносчиком выступает рыжая полевка, хотя также опасны кавказская лесная, полевая и восточноазиатская мыши, серая крыса и другие виды. В холодное время года грызуны чаще заходят в дома, сараи и садовые домики, где могут загрязнять продукты и предметы обихода. Вирус хорошо переносит низкие температуры, поэтому долго сохраняется на зараженных поверхностях.

Природные очаги лихорадки в регионе по-прежнему активны.

