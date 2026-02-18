Мединский — о переговорах в Женеве: "Тяжелые, но деловые"

Переговоры между Россией, США и Украиной в Женеве завершились, второй раунд продлился около двух часов. Российская делегация вышла к представителям СМИ, передает РИА Новости.

Переговоры в Женеве были тяжелыми, но деловыми, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, который возглавляет российскую делегацию. По его словам, новый раунд состоится в ближайшее время.

После первого дня переговоров СМИ сообщали, что диалог уже зашел в тупик, причиной стали позиции, озвученные Мединским.