"Нам все видно". Фальков предупредил вузы насчет заочников-платников

Министерство науки и высшего образования уделяет особое внимание платному образованию, особенно заочному, которое часто имеет низкое качество. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков на Форуме негосударственного образования.

"Это зона нашего пристального внимания. И я попрошу вас посмотреть на качество тех, кого вы принимаете, потому что нам это все видно", — сказал он.

Он напомнил, что в 2026 году платные места будут сокращены на 13%, причем в частных вузах больше. А чаще всего некачественное образование касается социально-экономического и гуманитарного профиля, что складывалось десятилетиями, но это надо исправлять. Ситуация такова, что платники в вузах практически неприкосновенны, отмечают эксперты.

Интересно, что почти 50% образовательных программ в частных вузах России не имеют государственной аккредитации, то есть по ним не могут выдаваться дипломы государственного образца, сообщила замруководителя Рособрнадзора Светлана Кочетова.

Канал "Наука и университеты" считает, что Фальков послал частным вузам четкий сигнал – заочное образование "под колпаком", и его будут сокращать. Выживут только сильнейшие частные вузы.