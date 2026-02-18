Кремль: Мединский поделится информацией по переговорам в Женеве, если она будет

Если по итогам переговоров в Женеве будет информация, помощник президента РФ Владимир Мединский поделится ей со СМИ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, российская делегация на переговорах в Женеве делает промежуточные доклады о ходе консультаций напрямую президенту РФ. "Но пока рано говорить о каких-либо оценках", - цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля не стал комментировать вопрос, обсуждалась ли в Женеве тема встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что первый день переговоров в Женеве был очень напряженным, встречи носили как двусторонний, так и трехсторонний характер. Диалог шел в формате российско-американских, российско-украинских и российско-американско-украинских переговоров. Переговоры продлились шесть часов.

Как сообщил журналист Axios Барак Равид, едва начавшиеся накануне в Женеве трехсторонние переговоры с участием США, России и Украины по мирному урегулированию украинского конфликта уже зашли в тупик. По его данным, причиной стали позиции, озвученные помощником президента РФ Владимиром Мединским.