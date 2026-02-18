В Свердловской области подросток принес в среднюю школу пистолет

В Ачитском районе полиция изъяла у школьника оружие, схожее с пневматическим пистолетом, которое тот принес в учебное заведение. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе МО МВД России "Красноуфимский".

Инцидент произошел 16 февраля. В отделение полиции позвонили из МКОУ АГО "Уфимская средняя общеобразовательная школа" и рассказали, что при входе изъяли у подростка 2009 г.р. пистолет. При разбирательстве выяснилось, что изделие является схожим с пневматическим пистолетом, стреляющим пластмассовыми шариками. Школьник рассказал, что купил его сам, но не планировал угрожать им кому-то в стенах школы.

Сотрудники полиции изъяли пистолет и направили на криминалистическую экспертизу для установления его происхождения и технических характеристик. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. В полиции рассказали, что подросток ранее состоял на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних в Екатеринбурге. В связи с переездом семьи на постоянное место жительства в п. Уфимский, с декабря 2025 года школьник был поставлен на учет в ПДН МО МВД России "Красноуфимский".

Сейчас в отношении законных представителей подростка составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".