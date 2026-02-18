Импорт подорожает: власти готовят "ускоренный" рост НДС для зарубежных товаров

Минэкономразвития предложило ускорить введение новых правил для торговли с иностранными интернет-магазинами, чтобы поддержать российских производителей и защитить внутренний рынок, сообщают "Ведомости".

Еще осенью Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, чтобы добавить НДС на товары из-за рубежа, продающиеся через российские маркетплейсы. Власти считают, что после этого зарубежные товары станут дороже, а у российских компаний появится больше шансов конкурировать.

По плану, к 2027 году ставка НДС достигнет 5%, затем - 10% в 2028, 15% в 2029, и с 2030 года - 20%. Глава Минпромторга Антон Алиханов предложил действовать быстрее и установить ставку в 22% уже со следующего года.

В Министерстве экономического развития уверены, что раннее подорожание импортных товаров поможет российским производителям укрепить свои позиции, а в бюджет будет поступать больше налогов.

Еще одно предложение - обязать онлайн-площадки брать с российских компаний такую же или меньшую комиссию, как и с зарубежных продавцов. Сейчас эти инициативы обсуждает рабочая группа под руководством вице-премьера Дмитрия Григоренко. Минэкономразвития подтвердило, что вопросы о развитии электронной торговли ради поддержки российских предприятий действительно поднимались на встрече.

Ранее главы крупнейших российских банков обратились к правительству с просьбой запретить маркетплейсам давать скидки только при оплате картами "своих" банков. Такой шаг они предложили после того, как Герман Греф из "Сбера" заявил, что маркетплейсы ведут нечестную конкуренцию и продают товары себе в убыток, используя господдержку.