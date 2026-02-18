В Екатеринбурге на пять месяцев перекроют улицу Куйбышева

В Екатеринбурге на пять месяцев будет перекрыто движение транспорта по улице Куйбышева.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, речь идет о четной стороне Куйбышева, от улицы 8 Марта до улицы Горького. Ограничения продлятся с 1 марта по 1 августа. Как пояснили в мэрии, это связано со строительством пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева.

Объезд транспорта на время проведения работ будет по улицам 8 Марта, Малышева, Розы Люксембург и Декабристов. Горожан просят заранее планировать свой маршрут передвижения.

Ранее сообщалось, что "Водоканал" Екатеринбурга до весны закроет движение по улице Аптекарской.