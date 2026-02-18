Медведев выступит на форуме "ЕР" в Екатеринбурге

"Единая Россия" проведёт в Екатеринбурге первый отраслевой окружной форум "Есть результат!". Его темой станет развитие промышленности. В мероприятии поучаствуют глава партии, экс-президент России Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета "ЕР", первый вице-спикер Совфеда Владимир Якушев, первый вице-премьер Денис Мантуров.

Также в списке участников – представители всех регионов Уральского федерального округа – ветераны СВО, губернаторы, руководители промышленных предприятий, депутаты Госдумы, сенаторы, координаторы партийных проектов, активисты "Единой России", представители Минпромторга РФ и другие.

На площадке форума представят результаты реализации народной программы партии в части развития отечественного производства и формирования технологического суверенитета России, обсудят текущее состояние ключевых отраслей промышленности, программы государственной поддержки, вопросы кадрового обеспечения, внедрения новых технологий, влияние промышленных проектов на развитие регионов и качество жизни людей.

На форуме будут работать шесть круглых столов: "Хорошая работа рядом с домом: как сделать промышленность привлекательной для людей", "Выбирай своё: как сделать российские бренды выбором № 1", "Новые технологии – новые возможности для людей и регионов", "Фронт и тыл: технологии Победы и работа для Героев", "Старт в будущее: молодёжь как драйвер промышленного роста", сообщает пресс-служба партии.